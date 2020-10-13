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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1727172817291730

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 14:26

  KVV написав:
  clientage написав:ПС. Мне интерестно как будут проверять прописку или место регистрации. Неужели со слов клиента? :mrgreen:

В мене в паспорті є "місце реєстрації проживання на момент оформлення документа"....не катить?

а в ID-картке де это?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1727172817291730
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