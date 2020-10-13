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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 жов, 2020 14:26
KVV написав: clientage написав:
ПС. Мне интерестно как будут проверять прописку или место регистрации. Неужели со слов клиента?
В мене в паспорті є "місце реєстрації проживання на момент оформлення документа"....не катить?
а в ID-картке де это?
... делайте хоть что-нибудь!
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