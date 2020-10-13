а в ID-картке де это?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 жов, 2020 14:26
а в ID-картке де это?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 14 жов, 2020 15:35
Re: А-Банк
В чіпі записано. Обіцяли оснащення зацікавлених контор приладами для зчитування. А так ксерення ІД в банці, щось як ксерити флешку чи диск з даними.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 14 жов, 2020 15:38
Re: А-Банк
В приложении Дія есть глюк при установке обновлений.
После обновления могут "проверяться данные" или не отображаться код на документе.
Если почистить кеш приложения и зайти заново - все работает.
Проверено на собственном опыте.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 15:48
Зашёл в ДИЮ через монобанк. И этого было достаточно. В окне Инн выпала строка " ваш Инн проходит верификацию". Через минут 15 снова зашёл в ДИЮ-в окне Инн на зелёном фоне "ваш Инн верифицирован". Теперь он высвечивается постоянно.
Додано: Сер 14 жов, 2020 16:21
А у меня уже неделю на верификации -- жоnенький, и никакие переустановки и входы через Моню или Приват не помагают
... делайте хоть что-нибудь!
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