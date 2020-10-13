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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1727172817291730

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 14:26

  KVV написав:
  clientage написав:ПС. Мне интерестно как будут проверять прописку или место регистрации. Неужели со слов клиента? :mrgreen:

В мене в паспорті є "місце реєстрації проживання на момент оформлення документа"....не катить?

а в ID-картке де это?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 15:35

Re: А-Банк

  clientage написав:а в ID-картке де это?


В чіпі записано. Обіцяли оснащення зацікавлених контор приладами для зчитування. А так ксерення ІД в банці, щось як ксерити флешку чи диск з даними.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 15:38

Re: А-Банк

  chipmunk написав:Ніби є, хоч в мене давно вже "дані перевіряються"

В приложении Дія есть глюк при установке обновлений.
После обновления могут "проверяться данные" или не отображаться код на документе.
Если почистить кеш приложения и зайти заново - все работает.
Проверено на собственном опыте.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 15:48

  clientage написав:
  chipmunk написав:
  Квесторе_поверніться написав:А податковий номер є в Дії?

Ніби є, хоч в мене давно вже "дані перевіряються"

Ну там прикол. ИНН передается через Банк ИД, т.е. нуна сначала таки зайти в какой-то банк, де есть Банк ИД, отсканерить те доки, а потом оно уже передастся в Дию. Ну и в ДИе эта вся лабуда будет еще синхронится-перевіряться неделю как пить дать :)

Так шо шобы не нести паспорт в Абанку нуна сначала было его отнести в Приват или Моню :mrgreen:

ПС. Мне интерестно как будут проверять прописку или место регистрации. Неужели со слов клиента? :mrgreen:

Зашёл в ДИЮ через монобанк. И этого было достаточно. В окне Инн выпала строка " ваш Инн проходит верификацию". Через минут 15 снова зашёл в ДИЮ-в окне Инн на зелёном фоне "ваш Инн верифицирован". Теперь он высвечивается постоянно.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:21

  IDAN написав:
  clientage написав:
  chipmunk написав:Ну там прикол. ИНН передается через Банк ИД, т.е. нуна сначала таки зайти в какой-то банк, де есть Банк ИД, отсканерить те доки, а потом оно уже передастся в Дию. Ну и в ДИе эта вся лабуда будет еще синхронится-перевіряться неделю как пить дать :)

Так шо шобы не нести паспорт в Абанку нуна сначала было его отнести в Приват или Моню :mrgreen:

ПС. Мне интерестно как будут проверять прописку или место регистрации. Неужели со слов клиента? :mrgreen:

Зашёл в ДИЮ через монобанк. И этого было достаточно. В окне Инн выпала строка " ваш Инн проходит верификацию". Через минут 15 снова зашёл в ДИЮ-в окне Инн на зелёном фоне "ваш Инн верифицирован". Теперь он высвечивается постоянно.

А у меня уже неделю на верификации -- жоnенький, и никакие переустановки и входы через Моню или Приват не помагают :cry: :cry:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:29

Re: А-Банк

clientage, верификация ИНН до 30 минут, как бы. Больше — штурмуйте поддержку.
У меня прошло в указанный регламент.

Если что-то не так, то проблема может быть и в данных банка. Пробуйте войти через другой банк ;)
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MASolomko
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