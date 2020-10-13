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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 жов, 2020 14:26
KVV написав: clientage написав:
ПС. Мне интерестно как будут проверять прописку или место регистрации. Неужели со слов клиента?
В мене в паспорті є "місце реєстрації проживання на момент оформлення документа"....не катить?
а в ID-картке де это?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 14 жов, 2020 15:35
clientage написав:
а в ID-картке де это?
В чіпі записано. Обіцяли оснащення зацікавлених контор приладами для зчитування. А так ксерення ІД в банці, щось як ксерити флешку чи диск з даними.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 15:38
chipmunk написав:
Ніби є, хоч в мене давно вже "дані перевіряються"
В приложении Дія есть глюк при установке обновлений.
После обновления могут "проверяться данные" или не отображаться код на документе.
Если почистить кеш приложения и зайти заново - все работает.
Проверено на собственном опыте.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 15:48
clientage написав: chipmunk написав: Квесторе_поверніться написав:
А податковий номер є в Дії?
Ніби є, хоч в мене давно вже "дані перевіряються"
Ну там прикол. ИНН передается через Банк ИД, т.е. нуна сначала таки зайти в какой-то банк, де есть Банк ИД, отсканерить те доки, а потом оно уже передастся в Дию. Ну и в ДИе эта вся лабуда будет еще синхронится-перевіряться неделю как пить дать
Так шо шобы не нести паспорт в Абанку нуна сначала было его отнести в Приват или Моню
ПС. Мне интерестно как будут проверять прописку или место регистрации. Неужели со слов клиента?
Зашёл в ДИЮ через монобанк. И этого было достаточно. В окне Инн выпала строка " ваш Инн проходит верификацию". Через минут 15 снова зашёл в ДИЮ-в окне Инн на зелёном фоне "ваш Инн верифицирован". Теперь он высвечивается постоянно.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 16:21
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 14 жов, 2020 17:29
clientage, верификация ИНН до 30 минут, как бы. Больше — штурмуйте поддержку.
У меня прошло в указанный регламент.
Если что-то не так, то проблема может быть и в данных банка. Пробуйте войти через другой банк
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Додано: Сер 14 жов, 2020 20:14
Квесторе_поверніться написав:
А податковий номер є в Дії?
есть, в бэте точно есть, тоже проверялось какое-то время, а теперь верифіковано горит. Нов роде уже должно быть и не в бэте. Еще свид. о рождении детей можно добавить - тоже работает. А вот паспорт книжечка еще не появился, но вроде обещают. Хотя, по идее, и заграна должно хватать.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Сер 14 жов, 2020 20:16
clientage написав:
Ну там прикол. ИНН передается через Банк ИД, т.е. нуна сначала таки зайти в какой-то банк, де есть Банк ИД, отсканерить те доки, а потом оно уже передастся в Дию. Ну и в ДИе эта вся лабуда будет еще синхронится-перевіряться неделю как пить дать
Так шо шобы не нести паспорт в Абанку нуна сначала было его отнести в Приват или Моню
ПС. Мне интерестно как будут проверять прописку или место регистрации. Неужели со слов клиента?
так туда и не зайти в ту Дию без банк-ID. Или как-то можно?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Сер 14 жов, 2020 20:20
chipmunk написав: Квесторе_поверніться написав:
А податковий номер є в Дії?
Ніби є, хоч в мене давно вже "дані перевіряються"
У меня проверилось за 10 минут. Все работает.
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