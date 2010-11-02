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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1728172917301731

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 21:03

  Ferlakur написав:
  Ой+ написав:
  clientage написав:а в ID-картке де это?


В чіпі записано. Обіцяли оснащення зацікавлених контор приладами для зчитування. А так ксерення ІД в банці, щось як ксерити флешку чи диск з даними.


А якщо міняється місце реєстрації? В ЦНАПі наприклад, зможуть змінити дані на чіпі?

ЦНАП з цидулами працює а не перепрошиває чіпи.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 21:10

  Квесторе_поверніться написав:
ЦНАП з цидулами працює а не перепрошиває чіпи.


ЦНАП надає послугу реєстрації місця проживання.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 21:13

  Ferlakur написав:
  Квесторе_поверніться написав:
ЦНАП з цидулами працює а не перепрошиває чіпи.


ЦНАП надає послугу реєстрації місця проживання.

І який алгоритм цього процесу?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 21:36

  Квесторе_поверніться написав:
  Ferlakur написав:
  Квесторе_поверніться написав:
ЦНАП з цидулами працює а не перепрошиває чіпи.


ЦНАП надає послугу реєстрації місця проживання.

І який алгоритм цього процесу?

Ная звідки знаю? Сам питаю. Якщо змінюється місце проживання, де і як змінити відповідну інформацію на чіпі?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 21:52

Re: А-Банк

  ol_zy написав:А вот паспорт книжечка еще не появился, но вроде обещают. Хотя, по идее, и заграна должно хватать.
Национальный паспорт-книжка в Дие не будет. Только ID-карта или биометрический загранпаспорт.

НБУ разрешил с сентября 2019 года банкам для установления личности использовать загранпаспорт.
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MASolomko
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