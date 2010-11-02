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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 жов, 2020 21:03
Ferlakur написав: Ой+ написав: clientage написав:
а в ID-картке де это?
В чіпі записано. Обіцяли оснащення зацікавлених контор приладами для зчитування. А так ксерення ІД в банці, щось як ксерити флешку чи диск з даними.
А якщо міняється місце реєстрації? В ЦНАПі наприклад, зможуть змінити дані на чіпі?
ЦНАП з цидулами працює а не перепрошиває чіпи.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 21:10
Квесторе_поверніться написав:
ЦНАП з цидулами працює а не перепрошиває чіпи.
ЦНАП надає послугу реєстрації місця проживання.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 21:13
Ferlakur написав: Квесторе_поверніться написав:
ЦНАП з цидулами працює а не перепрошиває чіпи.
ЦНАП надає послугу реєстрації місця проживання.
І який алгоритм цього процесу?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 21:36
Квесторе_поверніться написав: Ferlakur написав: Квесторе_поверніться написав:
ЦНАП з цидулами працює а не перепрошиває чіпи.
ЦНАП надає послугу реєстрації місця проживання.
І який алгоритм цього процесу?
Ная звідки знаю? Сам питаю. Якщо змінюється місце проживання, де і як змінити відповідну інформацію на чіпі?
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Додано: Сер 14 жов, 2020 21:52
ol_zy написав:
А вот паспорт книжечка еще не появился, но вроде обещают. Хотя, по идее, и заграна должно хватать.
Национальный паспорт-книжка в Дие не будет. Только ID-карта или биометрический загранпаспорт.
НБУ разрешил с сентября 2019 года банкам для установления личности использовать загранпаспорт.
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