Ferlakur написав:
А якщо міняється місце реєстрації? В ЦНАПі наприклад, зможуть змінити дані на чіпі?
ЦНАП з цидулами працює а не перепрошиває чіпи.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 21:03
ЦНАП з цидулами працює а не перепрошиває чіпи.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 21:10
Додано: Сер 14 жов, 2020 21:13
І який алгоритм цього процесу?
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Додано: Сер 14 жов, 2020 21:36
Ная звідки знаю? Сам питаю. Якщо змінюється місце проживання, де і як змінити відповідну інформацію на чіпі?
Додано: Сер 14 жов, 2020 21:52
Re: А-Банк
Национальный паспорт-книжка в Дие не будет. Только ID-карта или биометрический загранпаспорт.
НБУ разрешил с сентября 2019 года банкам для установления личности использовать загранпаспорт.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 14 жов, 2020 23:49
С книжечкой - вы заносите паспорт в пн, а в пт забираете уже со штампом. Думаю, с ID тоже самое. ЦНАП, в данном случае, это курьер, который относит паспорт куда надо, а затем его вам возвращает (как визовый центр).
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Сер 14 жов, 2020 23:51
это гуд, а тоя не готов еще на ID переходить. Пока что вижу в нем больше недостатков, чем преимуществ, вот когда все научатся с ID без бумажек работать, тогда и подумаю.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Чет 15 жов, 2020 09:49
"Апаю тему".
Чатик в приложении сказал, что общий суммарный лимит 500грн, без вариантов. Но есть сомнения в их компетенции
Опять же - в моно "немного не так". По непроверенной информации:
1. Можно сразу выбить кешбек в категориях например на 500грн, а потом ещё бить партнёрский.
2. Если сразу набить партнёрского например на 500грн - то потом в категориях ничего начисляться не будет
А тут как? Например, если купить недорогой холодильник за 10к в фокстроте - это будет 500грн партнерского кешбека. Будет ли далее начисляться кешбек в категории "продукты" (например)?
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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