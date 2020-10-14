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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 жов, 2020 21:03
Ferlakur написав: Ой+ написав: clientage написав:
а в ID-картке де это?
В чіпі записано. Обіцяли оснащення зацікавлених контор приладами для зчитування. А так ксерення ІД в банці, щось як ксерити флешку чи диск з даними.
А якщо міняється місце реєстрації? В ЦНАПі наприклад, зможуть змінити дані на чіпі?
ЦНАП з цидулами працює а не перепрошиває чіпи.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 21:10
Квесторе_поверніться написав:
ЦНАП з цидулами працює а не перепрошиває чіпи.
ЦНАП надає послугу реєстрації місця проживання.
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Ferlakur
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Додано: Сер 14 жов, 2020 21:13
Ferlakur написав: Квесторе_поверніться написав:
ЦНАП з цидулами працює а не перепрошиває чіпи.
ЦНАП надає послугу реєстрації місця проживання.
І який алгоритм цього процесу?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 21:36
Квесторе_поверніться написав: Ferlakur написав: Квесторе_поверніться написав:
ЦНАП з цидулами працює а не перепрошиває чіпи.
ЦНАП надає послугу реєстрації місця проживання.
І який алгоритм цього процесу?
Ная звідки знаю? Сам питаю. Якщо змінюється місце проживання, де і як змінити відповідну інформацію на чіпі?
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Ferlakur
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Додано: Сер 14 жов, 2020 21:52
ol_zy написав:
А вот паспорт книжечка еще не появился, но вроде обещают. Хотя, по идее, и заграна должно хватать.
Национальный паспорт-книжка в Дие не будет. Только ID-карта или биометрический загранпаспорт.
НБУ разрешил с сентября 2019 года банкам для установления личности использовать загранпаспорт.
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1
Додано: Сер 14 жов, 2020 23:49
Ferlakur написав: Квесторе_поверніться написав: Ferlakur написав:
ЦНАП з цидулами працює а не перепрошиває чіпи.
Квесторе_поверніться написав:
ЦНАП надає послугу реєстрації місця проживання.
І який алгоритм цього процесу?
Ная звідки знаю? Сам питаю. Якщо змінюється місце проживання, де і як змінити відповідну інформацію на чіпі?
С книжечкой - вы заносите паспорт в пн, а в пт забираете уже со штампом. Думаю, с ID тоже самое. ЦНАП, в данном случае, это курьер, который относит паспорт куда надо, а затем его вам возвращает (как визовый центр).
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Сер 14 жов, 2020 23:51
MASolomko написав: ol_zy написав:
А вот паспорт книжечка еще не появился, но вроде обещают. Хотя, по идее, и заграна должно хватать.
Национальный паспорт-книжка в Дие не будет. Только ID-карта или биометрический загранпаспорт.
НБУ разрешил с сентября 2019 года банкам для установления личности использовать загранпаспорт.
это гуд, а тоя не готов еще на ID переходить. Пока что вижу в нем больше недостатков, чем преимуществ, вот когда все научатся с ID без бумажек работать, тогда и подумаю.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Чет 15 жов, 2020 09:49
Вкладчик1234 написав:
Сделал 250грн партнёрского кешбека (фокстрот)
Сколько теперь ещё я смогу сделать обычного кешбека:
1. 250грн
2. 500грн
Слышал что в моно там есть нюансы
"Апаю тему".
Чатик в приложении сказал, что общий суммарный лимит 500грн, без вариантов. Но есть сомнения в их компетенции
Опять же - в моно "немного не так". По непроверенной информации:
1. Можно сразу выбить кешбек в категориях например на 500грн, а потом ещё бить партнёрский.
2. Если сразу набить партнёрского например на 500грн - то потом в категориях ничего начисляться не будет
А тут как? Например, если купить недорогой холодильник за 10к в фокстроте - это будет 500грн партнерского кешбека. Будет ли далее начисляться кешбек в категории "продукты" (например)?
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Додано: Чет 15 жов, 2020 21:07
Искатель написав:
Интересно, а есть такие, кто в А-банке будет переоформлять депозиты под текущие проценты?
Сам не собираюсь, но интересно, что скажет купечество...
Да, есть
Жадность и Отвага!
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Чет 15 жов, 2020 19:56
Dikoy
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