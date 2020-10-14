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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1728172917301731

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 21:03

  Ferlakur написав:
  Ой+ написав:
  clientage написав:а в ID-картке де это?


В чіпі записано. Обіцяли оснащення зацікавлених контор приладами для зчитування. А так ксерення ІД в банці, щось як ксерити флешку чи диск з даними.


А якщо міняється місце реєстрації? В ЦНАПі наприклад, зможуть змінити дані на чіпі?

ЦНАП з цидулами працює а не перепрошиває чіпи.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 21:10

  Квесторе_поверніться написав:
ЦНАП з цидулами працює а не перепрошиває чіпи.


ЦНАП надає послугу реєстрації місця проживання.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 21:13

  Ferlakur написав:
  Квесторе_поверніться написав:
ЦНАП з цидулами працює а не перепрошиває чіпи.


ЦНАП надає послугу реєстрації місця проживання.

І який алгоритм цього процесу?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 21:36

  Квесторе_поверніться написав:
  Ferlakur написав:
  Квесторе_поверніться написав:
ЦНАП з цидулами працює а не перепрошиває чіпи.


ЦНАП надає послугу реєстрації місця проживання.

І який алгоритм цього процесу?

Ная звідки знаю? Сам питаю. Якщо змінюється місце проживання, де і як змінити відповідну інформацію на чіпі?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 21:52

Re: А-Банк

  ol_zy написав:А вот паспорт книжечка еще не появился, но вроде обещают. Хотя, по идее, и заграна должно хватать.
Национальный паспорт-книжка в Дие не будет. Только ID-карта или биометрический загранпаспорт.

НБУ разрешил с сентября 2019 года банкам для установления личности использовать загранпаспорт.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 23:49

  Ferlakur написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ferlakur написав:
ЦНАП з цидулами працює а не перепрошиває чіпи.
  Квесторе_поверніться написав:
ЦНАП надає послугу реєстрації місця проживання.

І який алгоритм цього процесу?

Ная звідки знаю? Сам питаю. Якщо змінюється місце проживання, де і як змінити відповідну інформацію на чіпі?

С книжечкой - вы заносите паспорт в пн, а в пт забираете уже со штампом. Думаю, с ID тоже самое. ЦНАП, в данном случае, это курьер, который относит паспорт куда надо, а затем его вам возвращает (как визовый центр).
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 23:51

  MASolomko написав:
  ol_zy написав:А вот паспорт книжечка еще не появился, но вроде обещают. Хотя, по идее, и заграна должно хватать.
Национальный паспорт-книжка в Дие не будет. Только ID-карта или биометрический загранпаспорт.

НБУ разрешил с сентября 2019 года банкам для установления личности использовать загранпаспорт.

это гуд, а тоя не готов еще на ID переходить. Пока что вижу в нем больше недостатков, чем преимуществ, вот когда все научатся с ID без бумажек работать, тогда и подумаю.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 09:49

  Вкладчик1234 написав:Сделал 250грн партнёрского кешбека (фокстрот)
Сколько теперь ещё я смогу сделать обычного кешбека:
1. 250грн
2. 500грн
Слышал что в моно там есть нюансы

"Апаю тему".
Чатик в приложении сказал, что общий суммарный лимит 500грн, без вариантов. Но есть сомнения в их компетенции

Опять же - в моно "немного не так". По непроверенной информации:
1. Можно сразу выбить кешбек в категориях например на 500грн, а потом ещё бить партнёрский.
2. Если сразу набить партнёрского например на 500грн - то потом в категориях ничего начисляться не будет

А тут как? Например, если купить недорогой холодильник за 10к в фокстроте - это будет 500грн партнерского кешбека. Будет ли далее начисляться кешбек в категории "продукты" (например)?
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:07

  Искатель написав:Интересно, а есть такие, кто в А-банке будет переоформлять депозиты под текущие проценты?
Сам не собираюсь, но интересно, что скажет купечество...

Да, есть :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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