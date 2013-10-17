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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1729173017311732

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:54

  clientage написав:
  KVV написав:
  clientage написав:ПС. Мне интерестно как будут проверять прописку или место регистрации. Неужели со слов клиента? :mrgreen:

В мене в паспорті є "місце реєстрації проживання на момент оформлення документа"....не катить?

а в ID-картке де это?

В мене в Дії закордонний.
В ТАС/Ощад вже користувався.

***

  MASolomko написав:НБУ разрешил с сентября 2019 года банкам для установления личности использовать загранпаспорт.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 22:57

Ставки сегодня уменьшили по всем срокам на 0,5%, но объявили "акцию", по которой на нек-рые вклады добавляют 0,5.
Маркетологов, видимо, из условного эльдорадо переманили.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:35

  Клиент_ написав:Ставки сегодня уменьшили по всем срокам на 0,5%, но объявили "акцию", по которой на нек-рые вклады добавляют 0,5.
Маркетологов, видимо, из условного эльдорадо переманили.


і ще є пакращення
за вкладами, відкритими або лонгованими з 15.10.2020, ліміт поповнення в місяць дорівнює стартовій сумі вкладу, але не більше 100 тис. грн (5 тис. дол. США / євро)
раніше було стартовій сумі вкладу або сумі вкладу на 1 число поточного місяця
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:45

wolt450
Ну хорошо хоть остатки старых вкладов не тронули - три месяца ещё можно пожировать, как говорится, на остатках былой роскоши 8)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 08:23

Vorlon после декабря не вижу смысла держать бумагу под такие проценты-расходы на аптеку будут выше :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:29

  хуторянка написав:Vorlon после декабря не вижу смысла держать бумагу под такие проценты-расходы на аптеку будут выше :mrgreen:

Ну у меня почти до конца января 17% - отлично по нынешним временам :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:30

Re: А-Банк

Умови акції“Зимовий запас 2020”
Умови акції: ​При оформленні ​НОВИХ​​вкладів “Online” на 12, 15 місяців та“Стандарт Строковий” на 12 місяців від 10 тис. грн, Банк надає ​​додатковий відсоток +0,5%, ​​а на суму від 200 тис. грн - ​ +1% ​​до базової ставки по вкладу. Строк дії акції:​​з 15.10.2020 по 30.12.2020 року.Акція діє для ​​НОВИХ​​ вкладів. Лонгація та переоформлення проходять за стандартною процедурою, яка діє в Банку.В період акції при оформленні вкладів “Стандарт” та “Стандарт Строковий” на 6або 12 міс. на суму більше, ніж 150 тис. грн, надбавка 0,5% до базової ставки НЕ ​​надається.Додатковий відсоток за акцією “Зимовий запас 2020” ​НЕ ​сумується з іншими додатковими відсотками.
https://a-bank.com.ua/static/deposit/winterstock_ua.pdf
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:51

  Vorlon написав:
  хуторянка написав:Vorlon после декабря не вижу смысла держать бумагу под такие проценты-расходы на аптеку будут выше :mrgreen:

Ну у меня почти до конца января 17% - отлично по нынешним временам :)


Якщо порахувати девальвацію за цей рік, то радості мало. І навряд чи до січня побачимо суттєвий укріпляж.
В самого грудневі депо напаковані на різні аки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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