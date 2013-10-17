В мене в Дії закордонний.
В ТАС/Ощад вже користувався.
***
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:54
В мене в Дії закордонний.
В ТАС/Ощад вже користувався.
***
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:57
Ставки сегодня уменьшили по всем срокам на 0,5%, но объявили "акцию", по которой на нек-рые вклады добавляют 0,5.
Маркетологов, видимо, из условного эльдорадо переманили.
Додано: Чет 15 жов, 2020 23:35
і ще є пакращення
за вкладами, відкритими або лонгованими з 15.10.2020, ліміт поповнення в місяць дорівнює стартовій сумі вкладу, але не більше 100 тис. грн (5 тис. дол. США / євро)
раніше було стартовій сумі вкладу або сумі вкладу на 1 число поточного місяця
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Чет 15 жов, 2020 23:45
wolt450
Ну хорошо хоть остатки старых вкладов не тронули - три месяца ещё можно пожировать, как говорится, на остатках былой роскоши
Додано: П'ят 16 жов, 2020 08:23
Vorlon после декабря не вижу смысла держать бумагу под такие проценты-расходы на аптеку будут выше
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:29
Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:30
Re: А-Банк
Умови акції“Зимовий запас 2020”
Умови акції: При оформленні НОВИХвкладів “Online” на 12, 15 місяців та“Стандарт Строковий” на 12 місяців від 10 тис. грн, Банк надає додатковий відсоток +0,5%, а на суму від 200 тис. грн - +1% до базової ставки по вкладу. Строк дії акції:з 15.10.2020 по 30.12.2020 року.Акція діє для НОВИХ вкладів. Лонгація та переоформлення проходять за стандартною процедурою, яка діє в Банку.В період акції при оформленні вкладів “Стандарт” та “Стандарт Строковий” на 6або 12 міс. на суму більше, ніж 150 тис. грн, надбавка 0,5% до базової ставки НЕ надається.Додатковий відсоток за акцією “Зимовий запас 2020” НЕ сумується з іншими додатковими відсотками.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:51
Якщо порахувати девальвацію за цей рік, то радості мало. І навряд чи до січня побачимо суттєвий укріпляж.
В самого грудневі депо напаковані на різні аки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
|