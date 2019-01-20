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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:47
viewtopic.php?f=85&t=238869&p=5076040#p5076040
melkh написав:
Потрібно відправити сеп з А на моно.Може хтось відправляв в суботу,зайдуть, чи чекати понеділка?
Вроде как нет. А моней потянуть не дает? Или это не себе? Можно на свою белую моно и оттуда на другую моно
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:53
ol_zy написав:
СЭП 23/7 в банках Украины
melkh написав:
Потрібно відправити сеп з А на моно.Може хтось відправляв в суботу,зайдуть, чи чекати понеділка?
Вроде как нет. А моней потянуть не дает? Или это не себе? Можно на свою белую моно и оттуда на другую моно
Так если, например, с Зелёной, то с комиссией будет.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:09
Зак депо на моне,хочу отправить на а-зе,а потом сепом на моно депо,чтобы получить кешбек за пополнение, придется ждать понедельника.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:25
ingtrans написав: ol_zy написав:
СЭП 23/7 в банках Украины
melkh написав:
Потрібно відправити сеп з А на моно.Може хтось відправляв в суботу,зайдуть, чи чекати понеділка?
Вроде как нет. А моней потянуть не дает? Или это не себе? Можно на свою белую моно и оттуда на другую моно
Так если, например, с Зелёной, то с комиссией будет.
если с уни, то да (уже и забыл когда на А на уни свои были
), а с кдв вроде ж без?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:27
melkh написав:
Зак депо на моне,хочу отправить на а-зе,а потом сепом на моно депо,чтобы получить кешбек за пополнение, придется ждать понедельника.
Альфы нет ультры или белой? Из альфы сэпы ходят и в выходные, но бывают нюансы - были проблемы в какие-то выходные.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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П'ят 16 жов, 2020 22:07
ol_zy
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