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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1730173117321733

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:47

  melkh написав:Потрібно відправити сеп з А на моно.Може хтось відправляв в суботу,зайдуть, чи чекати понеділка?

viewtopic.php?f=85&t=238869&p=5076040#p5076040
Вроде как нет. А моней потянуть не дает? Или это не себе? Можно на свою белую моно и оттуда на другую моно
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:53

  ol_zy написав:
  melkh написав:Потрібно відправити сеп з А на моно.Може хтось відправляв в суботу,зайдуть, чи чекати понеділка?

СЭП 23/7 в банках Украины
Вроде как нет. А моней потянуть не дает? Или это не себе? Можно на свою белую моно и оттуда на другую моно

Так если, например, с Зелёной, то с комиссией будет.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:09

Зак депо на моне,хочу отправить на а-зе,а потом сепом на моно депо,чтобы получить кешбек за пополнение, придется ждать понедельника.
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:25

  ingtrans написав:
  ol_zy написав:
  melkh написав:Потрібно відправити сеп з А на моно.Може хтось відправляв в суботу,зайдуть, чи чекати понеділка?

СЭП 23/7 в банках Украины
Вроде как нет. А моней потянуть не дает? Или это не себе? Можно на свою белую моно и оттуда на другую моно

Так если, например, с Зелёной, то с комиссией будет.

если с уни, то да (уже и забыл когда на А на уни свои были :) ), а с кдв вроде ж без?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:27

  melkh написав:Зак депо на моне,хочу отправить на а-зе,а потом сепом на моно депо,чтобы получить кешбек за пополнение, придется ждать понедельника.

Альфы нет ультры или белой? Из альфы сэпы ходят и в выходные, но бывают нюансы - были проблемы в какие-то выходные.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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