А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:47
melkh написав:
Потрібно відправити сеп з А на моно.Може хтось відправляв в суботу,зайдуть, чи чекати понеділка?
viewtopic.php?f=85&t=238869&p=5076040#p5076040
Вроде как нет. А моней потянуть не дает? Или это не себе? Можно на свою белую моно и оттуда на другую моно
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:53
ol_zy написав: melkh написав:
Потрібно відправити сеп з А на моно.Може хтось відправляв в суботу,зайдуть, чи чекати понеділка?
СЭП 23/7 в банках Украины
Вроде как нет. А моней потянуть не дает? Или это не себе? Можно на свою белую моно и оттуда на другую моно
Так если, например, с Зелёной, то с комиссией будет.
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ingtrans
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:09
Зак депо на моне,хочу отправить на а-зе,а потом сепом на моно депо,чтобы получить кешбек за пополнение, придется ждать понедельника.
melkh
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:25
ingtrans написав: ol_zy написав: melkh написав:
Потрібно відправити сеп з А на моно.Може хтось відправляв в суботу,зайдуть, чи чекати понеділка?
СЭП 23/7 в банках Украины
Вроде как нет. А моней потянуть не дает? Или это не себе? Можно на свою белую моно и оттуда на другую моно
Так если, например, с Зелёной, то с комиссией будет.
если с уни, то да (уже и забыл когда на А на уни свои были
), а с кдв вроде ж без?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:27
melkh написав:
Зак депо на моне,хочу отправить на а-зе,а потом сепом на моно депо,чтобы получить кешбек за пополнение, придется ждать понедельника.
Альфы нет ультры или белой? Из альфы сэпы ходят и в выходные, но бывают нюансы - были проблемы в какие-то выходные.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Додано: Суб 17 жов, 2020 10:25
Фантом написав:
У меня в отделении такие девочки! Вах, тону в их глазах.
Богини.
Был бы простым обывателем, сразу б открыл депозит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Підпис прямо не в брову, а в око:
за кермом позашляховика перебувала регіональна директорка «А-Банку» Юлія Турик. 34-річній Юлії Турик запропонували пройти перевірку на стан сп’яніння, результат алкотестеру показав – 2,15 проміле алкоголю, що майже в 11 разів перевищує допустиму норму.
https://zaxid.net/news/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Суб 17 жов, 2020 19:04
Выдали в отделении (вместо закончившейся КВД) "Жовту". Ни тарифов, ни самой карты на сайте нет.
reef
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Додано: Суб 17 жов, 2020 19:07
reef написав:Выдали в отделении (вместо закончившейся КВД) "Жовту". Ни тарифов, ни самой карты на сайте нет.
Ооо, наконец начали выдавать.
Тарифы есть на сайте, просто нужно очень хорошо искать. Но они полностью аналогичны тем, которые действовали по карте для выплат.
unknownurl
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