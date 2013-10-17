А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 жов, 2020 19:50
greenozon написав:
2) що там чувати за чорні платинові карти
С какой целью интересетесь? Просто послушать?
Реально не представляю, что здесь может быть такое, чтобы имело смысл брать платиновые карты.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Додано: Нед 18 жов, 2020 19:53
ingtrans написав: greenozon написав:
2) що там чувати за чорні платинові карти
С какой целью интересетесь? Просто послушать?
Реально не представляю, что здесь может быть такое, чтобы имело смысл брать платиновые карты.
Скорее, своей мордой и именем на карте в Google Pay полюбоваться. Это ж единственная премиум фича этой карты...
UPD. Планируют выпускать в ноябре.
Востаннє редагувалось
unknownurl
в Нед 18 жов, 2020 20:00, всього редагувалось 1 раз.
unknownurl
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Додано: Нед 18 жов, 2020 19:53
ingtrans залежить що вони там запропонують карти різні бувають
greenozon
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:00
reef написав:
Выдали в отделении (вместо закончившейся КВД) "Жовту". Ни тарифов, ни самой карты на сайте нет.
А де добути тарифи?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:03
Квесторе_поверніться написав: reef написав:
Выдали в отделении (вместо закончившейся КВД) "Жовту". Ни тарифов, ни самой карты на сайте нет.
А де добути тарифи?
Тарифы такие же как и по карте для выплат:
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 4/?lang=uk
unknownurl
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:08
greenozon написав:
залежить що вони там запропонують
карти різні бувають
ИМХО, конечно, но какими-то особыми супер-пупер свойствами не выделяются платиновые карты ни одного из банков. Всё крутится вокруг сервисов, предлагаемых Mastercard и Visa для карт данного класса, с возможными незначительными добавками и вариациями от самого банка. Навскидку могу вспомнить разве что карту Travel, которая несколько выделяется на общем "платиновом" фоне.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:09
unknownurl написав: ingtrans написав: greenozon написав:
2) що там чувати за чорні платинові карти
С какой целью интересетесь? Просто послушать?
Реально не представляю, что здесь может быть такое, чтобы имело смысл брать платиновые карты.
Скорее, своей мордой и именем на карте в Google Pay полюбоваться. Это ж единственная премиум фича этой карты...
UPD. Планируют выпускать в ноябре.
Например кешбек.
Если он позволяет отбить затраты, и приумножить результат - то можно карту взять и "за деньги".
Как например в эксиме было
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:17
А давно Абанк запустил новый веб банкинг?
https://new.a24.a-bank.com.ua/
unknownurl
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:17
Вкладчик1234 написав:
Например кешбек.
Если он позволяет отбить затраты, и приумножить результат - то можно карту взять и "за деньги"
Что-то мне кажется, что сильно дальше, чем monobank, они по кешбэку не пойдут. Как бы не оказалось, что платиновые карты вообще без кешбэка, ну или с каким-нибудь мильным кешбэком, как у monobank.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:21
unknownurl написав: Квесторе_поверніться написав: reef написав:
Выдали в отделении (вместо закончившейся КВД) "Жовту". Ни тарифов, ни самой карты на сайте нет.
А де добути тарифи?
Тарифы такие же как и по карте для выплат:
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 4/?lang=uk
Дякую. Знайшлись.
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... KDV_ua.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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