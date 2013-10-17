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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1732173317341735

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:25

  unknownurl написав:А давно Абанк запустил новый веб банкинг?
https://new.a24.a-bank.com.ua/


Переадресовывает на
https://a24m.a-bank.com.ua/?account=778#login

Что там интересного есть? Кешбеком управлять можно?
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:28

Re: А-Банк

  Вкладчик1234 написав:Переадресовывает на

А Вы залогиньтесь.

  Вкладчик1234 написав:Кешбеком управлять можно?

Не видно такой опции.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:30

Re: А-Банк

Вкладчик1234 написав:
  unknownurl написав:А давно Абанк запустил новый веб банкинг?
https://new.a24.a-bank.com.ua/


Переадресовывает на
https://a24m.a-bank.com.ua/?account=778#login

Что там интересного есть? Кешбеком управлять можно?
Войдите и будете в новом веб банкинге.
Ничего интересного, кроме нового дизайна выписки по картам.
Большинство разделов - это просто фреймы со старого сайта.
Раздела Кешбек - нет.
unknownurl
 
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  Вкладчик1234 написав:
  unknownurl написав:А давно Абанк запустил новый веб банкинг?
https://new.a24.a-bank.com.ua/


Переадресовывает на
https://a24m.a-bank.com.ua/?account=778#login

Что там интересного есть? Кешбеком управлять можно?

Можна штовхнути з карти братків на карту іншого банку в Україні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:39

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Можна штовхнути з карти братків на карту іншого банку в Україні.

Это и раньше было.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:43

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Можна штовхнути з карти братків на карту іншого банку в Україні.

Это и раньше было.

А потягнути не було?
Тут щось не знайшов. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:49

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:А потягнути не було?
Тут щось не знайшов.

Нет, вроде, не было и раньше такого. В проложении есть.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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