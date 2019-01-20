А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 жов, 2020 20:25
Переадресовывает на
https://a24m.a-bank.com.ua/?account=778#login
Что там интересного есть? Кешбеком управлять можно?
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:28
Вкладчик1234 написав:
Переадресовывает на
А Вы залогиньтесь.
Вкладчик1234 написав:
Кешбеком управлять можно?
Не видно такой опции.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:30
Войдите и будете в новом веб банкинге.
Ничего интересного, кроме нового дизайна выписки по картам.
Большинство разделов - это просто фреймы со старого сайта.
Раздела Кешбек - нет.
unknownurl
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:37
Можна штовхнути з карти братків на карту іншого банку в Україні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:39
Квесторе_поверніться написав:
Можна штовхнути з карти братків на карту іншого банку в Україні.
Это и раньше было.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:43
ingtrans написав: Квесторе_поверніться написав:
Можна штовхнути з карти братків на карту іншого банку в Україні.
Это и раньше было.
А потягнути не було?
Тут щось не знайшов.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 34807
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:49
Квесторе_поверніться написав:
А потягнути не було?
Тут щось не знайшов.
Нет, вроде, не было и раньше такого. В проложении есть.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Додано: Пон 19 жов, 2020 11:51
Вкладчик1234 написав:
Кешбеком управлять можно?
Пока только в приложении.
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL -10% КЕШБЕК+ 55грн. bit.ly/2UjL2rO На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Додано: Вів 20 жов, 2020 16:24
Кто знает, можно ли в A-24 привязать карту другого банка?
serzh
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Додано: Вів 20 жов, 2020 20:56
serzh, только для того, чтобы перекидывать деньгу с карты другого банка.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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Вів 20 жов, 2020 21:49 V2