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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1733173417351736

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:00

  MASolomko написав:serzh, только для того, чтобы перекидывать деньгу с карты другого банка.

Це як в Моєму банку.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34807
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1745 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:10

Квесторе_поверніться в смысле?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2345
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 184 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:16

  omb написав:Квесторе_поверніться в смысле?

В Моєму банку можна карту іншого банку підвязати шоб на карти Ощада тягнути.
А з карт Ощада на карту іншого банку кинути ніззя.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34807
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1745 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:34

Квесторе_поверніться и как это относится к а-банку?)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2345
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 184 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:36

omb
а пагаваріть :)
+50грн !
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greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9858
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 673 раз.
 
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  #<1 ... 1733173417351736
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