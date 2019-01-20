Це як в Моєму банку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:00
Це як в Моєму банку.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:10
Квесторе_поверніться в смысле?
Кешбечные карты!
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:16
В Моєму банку можна карту іншого банку підвязати шоб на карти Ощада тягнути.
А з карт Ощада на карту іншого банку кинути ніззя.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:34
Квесторе_поверніться и как это относится к а-банку?)
Кешбечные карты!
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:36
omb
а пагаваріть
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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