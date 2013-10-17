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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1733173417351736

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:00

  MASolomko написав:serzh, только для того, чтобы перекидывать деньгу с карты другого банка.

Це як в Моєму банку.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34834
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:10

Квесторе_поверніться в смысле?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:16

  omb написав:Квесторе_поверніться в смысле?

В Моєму банку можна карту іншого банку підвязати шоб на карти Ощада тягнути.
А з карт Ощада на карту іншого банку кинути ніззя.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34834
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1747 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:34

Квесторе_поверніться и как это относится к а-банку?)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2351
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Подякували: 184 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:36

omb
а пагаваріть :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:02

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:А з карт Ощада на карту іншого банку кинути ніззя.

так это ж дорого
зачем оно вам?
с ощАда нуна СЭПить
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:29

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Це те, що я думаю? Я поки ніде не зміг знайти. Чи вони просто роздувають changelog за рахунок своїх внутрішніх технічних змін, які клієнту навіть не видно?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:01

Колеги, а як справи у братків наразі, чи всі суди вже пройшли, чи стійка їх позиція?

Якщо хто знає дату наступного судового засідання, підкажіть, будь ласка.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:50

Після ухвали суда від 2 вересня на їх користь знайшов тільки погрози Шмигаля про підготовку апеляції: https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/2/7265052/

Маю надію, що шапіто у заручники не братимуть, бо мені ще три тижні тут кантуватися...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2572
З нами з: 10.12.07
Подякував: 141 раз.
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