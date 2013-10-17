Це як в Моєму банку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:00
Це як в Моєму банку.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:10
Квесторе_поверніться в смысле?
Кешбечные карты!
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:16
В Моєму банку можна карту іншого банку підвязати шоб на карти Ощада тягнути.
А з карт Ощада на карту іншого банку кинути ніззя.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:34
Квесторе_поверніться и как это относится к а-банку?)
Кешбечные карты!
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:36
omb
а пагаваріть
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 20 жов, 2020 22:02
Re: А-Банк
так это ж дорого
зачем оно вам?
с ощАда нуна СЭПить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 22 жов, 2020 20:29
Це те, що я думаю? Я поки ніде не зміг знайти. Чи вони просто роздувають changelog за рахунок своїх внутрішніх технічних змін, які клієнту навіть не видно?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:01
Колеги, а як справи у братків наразі, чи всі суди вже пройшли, чи стійка їх позиція?
Якщо хто знає дату наступного судового засідання, підкажіть, будь ласка.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:50
Після ухвали суда від 2 вересня на їх користь знайшов тільки погрози Шмигаля про підготовку апеляції:
Маю надію, що шапіто у заручники не братимуть, бо мені ще три тижні тут кантуватися...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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