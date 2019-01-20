Там нет никакой связи.
Питання р1занини а-шки - не на час1.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:21
Re: А-Банк
Там нет никакой связи.
Питання р1занини а-шки - не на час1.
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