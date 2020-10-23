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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1734173517361737

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:21

Re: А-Банк

  kreuz написав:Маю надію, що шапіто у заручники не братимуть, бо мені ще три тижні тут кантуватися...


Там нет никакой связи.
Питання р1занини а-шки - не на час1.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 12:47

А банк прислал сообщение, что с 10 ноября перевод через приватовскую тумбу с комиссией 0,5%, возмещаемых через кешбек.
Приват только с А поссорился или со всеми банками, на которые сейчас можно бесплатно перевести таким образом?
Так же как в случае с моней кешбек будет даваться только на пополнение наличкой или с универсалки приватовской тоже можно будет отправлять с возмещением?
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 13:05

Будуть Братків кошмарити...мабуть
https://finance.liga.net/bank/article/zadacha-dlya-surkisovdinamo-proigralo-privatbanku-20-mln-platit-pridetsya-seychas
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 15:36

ukrmvs
куди вам прийшла ця новина
чи є в ній посилання на новину із сайту банку
+50грн !
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greenozon
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