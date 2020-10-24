Там нет никакой связи.
Питання р1занини а-шки - не на час1.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:21
Re: А-Банк
Там нет никакой связи.
Питання р1занини а-шки - не на час1.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Суб 24 жов, 2020 12:47
А банк прислал сообщение, что с 10 ноября перевод через приватовскую тумбу с комиссией 0,5%, возмещаемых через кешбек.
Приват только с А поссорился или со всеми банками, на которые сейчас можно бесплатно перевести таким образом?
Так же как в случае с моней кешбек будет даваться только на пополнение наличкой или с универсалки приватовской тоже можно будет отправлять с возмещением?
Додано: Суб 24 жов, 2020 13:05
Будуть Братків кошмарити...мабуть
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 24 жов, 2020 15:36
ukrmvs
куди вам прийшла ця новина
чи є в ній посилання на новину із сайту банку
+50грн !
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Додано: Суб 24 жов, 2020 16:35
Re: А-Банк
І мені таке прийшло СМС,з посиланням.
Додано: Суб 24 жов, 2020 17:25
Це про комісію входу на КДВ Братків?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 24 жов, 2020 18:34
Re: А-Банк
На вайбере только приглашение на ЗИМОВЫЙ ЗАПАС
надбавка 1% и картинка ежика.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 25 жов, 2020 09:38
3 недели вообще не срок.
Не заморачивайтесь.
Там игра в долгую идет.
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