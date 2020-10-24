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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 жов, 2020 18:07
ну сам же написал
либо
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v57
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Додано: Нед 25 жов, 2020 18:18
v57 написав:
ну сам же написал
либо
Да были сомнения, блоканули карту и прислали в вайбер сразу после того, как сэп из ощада послал. Вот и не понял, это из-за СЭПа, или так сказать на постоянной основе.
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IDAN
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Додано: Нед 25 жов, 2020 18:54
IDAN из-за сэпа, я тож такое проходил
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omb
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Додано: Нед 25 жов, 2020 19:06
IDAN написав:
Вот и не понял, это из-за СЭПа, или так сказать на постоянной основе
Там же ж мікро ліміти, коли віддалено ідентифікуєшся: 40к грн/міс, 400к грн/рік. Ймовірно, що ви за них запливли. Піся відео ідентифікації маєте бути повноцінним клієнтом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 25 жов, 2020 19:09
klug написав: IDAN написав:
Вот и не понял, это из-за СЭПа, или так сказать на постоянной основе
Там же ж мікро ліміти, коли віддалено ідентифікуєшся: 40к грн/міс, 400к грн/рік. Ймовірно, що ви за них запливли. Піся відео ідентифікації маєте бути повноцінним клієнтом.
Дякую.
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IDAN
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
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