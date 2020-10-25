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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1735173617371738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:07

ну сам же написал
либо :)
v57
 
Повідомлень: 2791
З нами з: 14.03.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 174 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:18

  v57 написав:ну сам же написал
либо :)

Да были сомнения, блоканули карту и прислали в вайбер сразу после того, как сэп из ощада послал. Вот и не понял, это из-за СЭПа, или так сказать на постоянной основе. :D
IDAN
 
Повідомлень: 119
З нами з: 01.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:54

IDAN из-за сэпа, я тож такое проходил
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2359
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 184 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 19:06

  IDAN написав:Вот и не понял, это из-за СЭПа, или так сказать на постоянной основе

Там же ж мікро ліміти, коли віддалено ідентифікуєшся: 40к грн/міс, 400к грн/рік. Ймовірно, що ви за них запливли. Піся відео ідентифікації маєте бути повноцінним клієнтом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4942
З нами з: 18.08.14
Подякував: 218 раз.
Подякували: 615 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 19:09

  klug написав:
  IDAN написав:Вот и не понял, это из-за СЭПа, или так сказать на постоянной основе

Там же ж мікро ліміти, коли віддалено ідентифікуєшся: 40к грн/міс, 400к грн/рік. Ймовірно, що ви за них запливли. Піся відео ідентифікації маєте бути повноцінним клієнтом.

Дякую.
IDAN
 
Повідомлень: 119
З нами з: 01.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:15

А я вчера р2р на 20к два раза делал. На втором блоканули карту.
andreyiskra
 
Повідомлень: 1009
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:19

Re: А-Банк

тоже блоканули. Позвонил в поддержку, поговорили, затем разблокировали и сами до провели перевод который блоканули.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2346
З нами з: 15.02.10
Подякував: 22 раз.
Подякували: 176 раз.
 
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  #<1 ... 1735173617371738
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