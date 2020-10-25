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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1735173617371738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:07

ну сам же написал
либо :)
v57
 
Повідомлень: 2791
З нами з: 14.03.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 174 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:18

  v57 написав:ну сам же написал
либо :)

Да были сомнения, блоканули карту и прислали в вайбер сразу после того, как сэп из ощада послал. Вот и не понял, это из-за СЭПа, или так сказать на постоянной основе. :D
IDAN
 
Повідомлень: 119
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Подякував: 12 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:54

IDAN из-за сэпа, я тож такое проходил
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2360
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 185 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:06

  IDAN написав:Вот и не понял, это из-за СЭПа, или так сказать на постоянной основе

Там же ж мікро ліміти, коли віддалено ідентифікуєшся: 40к грн/міс, 400к грн/рік. Ймовірно, що ви за них запливли. Піся відео ідентифікації маєте бути повноцінним клієнтом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4944
З нами з: 18.08.14
Подякував: 218 раз.
Подякували: 615 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:09

  klug написав:
  IDAN написав:Вот и не понял, это из-за СЭПа, или так сказать на постоянной основе

Там же ж мікро ліміти, коли віддалено ідентифікуєшся: 40к грн/міс, 400к грн/рік. Ймовірно, що ви за них запливли. Піся відео ідентифікації маєте бути повноцінним клієнтом.

Дякую.
IDAN
 
Повідомлень: 119
З нами з: 01.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 22:15

А я вчера р2р на 20к два раза делал. На втором блоканули карту.
andreyiskra
 
Повідомлень: 1009
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 22:19

Re: А-Банк

тоже блоканули. Позвонил в поддержку, поговорили, затем разблокировали и сами до провели перевод который блоканули.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:44

  pavyak написав:тоже блоканули.

А какие СЕПы они блокуют?
Входящие или исходящие?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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1
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:00

Re: А-Банк

  lubopytnaya написав:А какие СЕПы они блокуют?
Входящие или исходящие?


После оказии с МОНО , для меня СЕПаров А-банка не существует.
Отправляю только на Форвад - нет замечаний.
Все остальное в А-шку заношу через тумбу
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:07

Тумба Привата.

Goodman зауваження по тумбе:
когда пополняете пачку , можно провтыкать и засунуть купюру большего номинала,
пополнял ЗЕЛЕНУЮ А-банка (при наличии карты) и был перелимит :oops: - предложило пополнить на выбор
1. Выбрал карту А-банка - не проходит :arrow:
2. Выбрал карту Привата - лупит комиссию 2% УВАГА! :evil:
3. Выбрал на КОПИЛКУ ПРИВАТА - зашло без %%. :!:

Носите с собой ОБЕ КАРТЫ ( Ашки и Привата) , всяко бывает.
PS На мобилу бросать не захотел. :wink:
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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