|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 жов, 2020 17:07
ну сам же написал
либо
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2791
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 жов, 2020 17:18
v57 написав:
ну сам же написал
либо
Да были сомнения, блоканули карту и прислали в вайбер сразу после того, как сэп из ощада послал. Вот и не понял, это из-за СЭПа, или так сказать на постоянной основе.
-
IDAN
-
-
- Повідомлень: 119
- З нами з: 01.03.17
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 жов, 2020 17:54
IDAN из-за сэпа, я тож такое проходил
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2360
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 жов, 2020 18:06
IDAN написав:
Вот и не понял, это из-за СЭПа, или так сказать на постоянной основе
Там же ж мікро ліміти, коли віддалено ідентифікуєшся: 40к грн/міс, 400к грн/рік. Ймовірно, що ви за них запливли. Піся відео ідентифікації маєте бути повноцінним клієнтом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4944
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 615 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 жов, 2020 18:09
klug написав: IDAN написав:
Вот и не понял, это из-за СЭПа, или так сказать на постоянной основе
Там же ж мікро ліміти, коли віддалено ідентифікуєшся: 40к грн/міс, 400к грн/рік. Ймовірно, що ви за них запливли. Піся відео ідентифікації маєте бути повноцінним клієнтом.
Дякую.
-
IDAN
-
-
- Повідомлень: 119
- З нами з: 01.03.17
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 жов, 2020 22:15
А я вчера р2р на 20к два раза делал. На втором блоканули карту.
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 1009
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 жов, 2020 22:19
тоже блоканули. Позвонил в поддержку, поговорили, затем разблокировали и сами до провели перевод который блоканули.
-
pavyak
-
-
- Повідомлень: 2346
- З нами з: 15.02.10
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 жов, 2020 19:44
pavyak написав:
тоже блоканули.
А какие СЕПы они блокуют?
Входящие или исходящие?
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 4237
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1276 раз.
- Подякували: 538 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:00
lubopytnaya написав:
А какие СЕПы они блокуют?
Входящие или исходящие?
После оказии с МОНО , для меня СЕПаров А-банка не существует.
Отправляю только на Форвад - нет замечаний.
Все остальное в А-шку заношу через тумбу
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3733
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 651 раз.
- Подякували: 421 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:07
Goodman
зауваження по тумбе:
когда пополняете пачку , можно провтыкать и засунуть купюру большего номинала,
пополнял ЗЕЛЕНУЮ А-банка (при наличии карты) и был перелимит
- предложило пополнить на выбор
1. Выбрал карту А-банка - не проходит
2. Выбрал карту Привата - лупит комиссию 2% УВАГА!
3. Выбрал на КОПИЛКУ ПРИВАТА - зашло без %%.
Носите с собой ОБЕ КАРТЫ ( Ашки и Привата) , всяко бывает.
PS На мобилу бросать не захотел.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3733
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 651 раз.
- Подякували: 421 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|90458
|10662521
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6580
|1476319
|
|
|2343
|68780
|
|