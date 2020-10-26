|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 23:09
lubopytnaya исходящие, меня блоканули на 60к, народ пишет что могут от 40к
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2363
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|43826
|5311835
|
Пон 26 жов, 2020 23:10
omb
|
|90462
|10662986
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6580
|1476436
|
|