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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1736173717381739

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:14

  Goodman написав: 1. Выбрал карту А-банка - не проходит :arrow:

Карту для выплат надо выбирать.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлень: 2022
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Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 23:09

lubopytnaya исходящие, меня блоканули на 60к, народ пишет что могут от 40к
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:56

Меня когда блоканули на втором р2р на 20к, потом был звонок из банка. Спросили вы знаете кому переводите? Говорю, да, знаю, на свою карту в другой банк. Пропустили. А в понедельник СЭПанул 139к, ушли без вопросов.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 21:43

Я после окончания депо сэпал 60т с КДВ, ушло без вопросов. Установил на карте лимиты в 0. Через время понадобилось манисенднуть с этой же карты 11т, так карту блоканули сразу после поднятия лимита. В течение минуты мне позвонил офицер гестапо, задавал вопросы, просил запустить вайбер и показать в камеру свое лицо и паспорт, после этого карту разблокировали.
Julio
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Повідомлень: 207
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