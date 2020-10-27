Карту для выплат надо выбирать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:14
Додано: Пон 26 жов, 2020 23:09
lubopytnaya исходящие, меня блоканули на 60к, народ пишет что могут от 40к
Кешбечные карты!
Додано: Вів 27 жов, 2020 18:56
Меня когда блоканули на втором р2р на 20к, потом был звонок из банка. Спросили вы знаете кому переводите? Говорю, да, знаю, на свою карту в другой банк. Пропустили. А в понедельник СЭПанул 139к, ушли без вопросов.
Додано: Вів 27 жов, 2020 21:43
Я после окончания депо сэпал 60т с КДВ, ушло без вопросов. Установил на карте лимиты в 0. Через время понадобилось манисенднуть с этой же карты 11т, так карту блоканули сразу после поднятия лимита. В течение минуты мне позвонил офицер гестапо, задавал вопросы, просил запустить вайбер и показать в камеру свое лицо и паспорт, после этого карту разблокировали.
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