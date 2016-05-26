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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 23:09
lubopytnaya исходящие, меня блоканули на 60к, народ пишет что могут от 40к
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: Вів 27 жов, 2020 18:56
Меня когда блоканули на втором р2р на 20к, потом был звонок из банка. Спросили вы знаете кому переводите? Говорю, да, знаю, на свою карту в другой банк. Пропустили. А в понедельник СЭПанул 139к, ушли без вопросов.
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andreyiskra
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Додано: Вів 27 жов, 2020 21:43
Я после окончания депо сэпал 60т с КДВ, ушло без вопросов. Установил на карте лимиты в 0. Через время понадобилось манисенднуть с этой же карты 11т, так карту блоканули сразу после поднятия лимита. В течение минуты мне позвонил офицер гестапо, задавал вопросы, просил запустить вайбер и показать в камеру свое лицо и паспорт, после этого карту разблокировали.
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Julio
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:52
Julio написав:
Я после окончания депо сэпал 60т с КДВ, ушло без вопросов. Установил на карте лимиты в 0. Через время понадобилось манисенднуть с этой же карты 11т, так карту блоканули сразу после поднятия лимита. В течение минуты мне позвонил офицер гестапо, задавал вопросы, просил запустить вайбер и показать в камеру свое лицо и паспорт, после этого карту разблокировали.
мои р2р уже с лета не ходят , не Моно,спорт или пумб
никому не верю
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Додано: Сер 28 жов, 2020 20:00
sens написав: Julio написав:
Я после окончания депо сэпал 60т с КДВ, ушло без вопросов. Установил на карте лимиты в 0. Через время понадобилось манисенднуть с этой же карты 11т, так карту блоканули сразу после поднятия лимита. В течение минуты мне позвонил офицер гестапо, задавал вопросы, просил запустить вайбер и показать в камеру свое лицо и паспорт, после этого карту разблокировали.
мои р2р уже с лета не ходят , не Моно,спорт или пумб
Эт вы так кучу своих %% навыводили?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 28 жов, 2020 20:03
clientage написав: sens написав: Julio написав:
Я после окончания депо сэпал 60т с КДВ, ушло без вопросов. Установил на карте лимиты в 0. Через время понадобилось манисенднуть с этой же карты 11т, так карту блоканули сразу после поднятия лимита. В течение минуты мне позвонил офицер гестапо, задавал вопросы, просил запустить вайбер и показать в камеру свое лицо и паспорт, после этого карту разблокировали.
мои р2р уже с лета не ходят , не Моно,спорт или пумб
Эт вы так кучу своих %% навыводили?
вывожу СЕП,он тут бесплатно
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 28 жов, 2020 20:35
Julio написав:
Я после окончания депо сэпал 60т с КДВ, ушло без вопросов. Установил на карте лимиты в 0. Через время понадобилось манисенднуть с этой же карты 11т, так карту блоканули сразу после поднятия лимита. В течение минуты мне позвонил офицер гестапо, задавал вопросы, просил запустить вайбер и показать в камеру свое лицо и паспорт, после этого карту разблокировали.
Повезло. Меня два раза подряд, через вайбер идентифицировали, оба раза типа успешно, ждите разблокировку. В итоге, карту не то что не разблокировали, в такой блок загнали, что даже в отделении разблокировать не получилось. Пришлось перевыпускать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 28 жов, 2020 21:19
Фантом то что-то у вас пошло не так...сразу разблокируется и все можно делать
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
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- Повідомлень: 2369
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 185 раз.
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Сер 28 жов, 2020 18:52
Arien
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