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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1737173817391740

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:53

  lubopytnaya написав:Народ, подскажите, как в А-банке сейчас происходит автопролонгация?
Надо три дня ждать, чтобы вклад авто-пролонгировался?

так
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wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:55

  wolt450 написав:
  lubopytnaya написав:Народ, подскажите, как в А-банке сейчас происходит автопролонгация?
Надо три дня ждать, чтобы вклад авто-пролонгировался?

так

До чого народ довели...пролонгують під мізерний прОцент. :shock:
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:19

  Квесторе_поверніться написав:До чого народ довели...пролонгують під мізерний прОцент. :shock:

Ну, а что?
Мало того, что банк бесплатно охраняет мои деньги, так еще и доплачивает мне за это 10,5%.
Даже в мирное время многие предприятия были бы счастливы, если бы их рентабельность была 10,% в год. А уж при каронавирусе и подавно.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:23

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:До чого народ довели...пролонгують під мізерний прОцент. :shock:

Ну, а что?
Мало того, что банк бесплатно охраняет мои деньги, так еще и доплачивает мне за это 10,5%.
Даже в мирное время многие предприятия были бы счастливы, если бы их рентабельность была 10,% в год. А уж при каронавирусе и подавно.

Ну якщо стовпців немає тоді зрозумів.
Правда ще прОцент податків слід відняти. :(
Але ж і курс бентежить...куди він доповзе?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34918
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1751 раз.
 
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