так
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 19:53
так
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:55
До чого народ довели...пролонгують під мізерний прОцент.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 20:19
Ну, а что?
Мало того, что банк бесплатно охраняет мои деньги, так еще и доплачивает мне за это 10,5%.
Даже в мирное время многие предприятия были бы счастливы, если бы их рентабельность была 10,% в год. А уж при каронавирусе и подавно.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 29 жов, 2020 20:23
Ну якщо стовпців немає тоді зрозумів.
Правда ще прОцент податків слід відняти.
Але ж і курс бентежить...куди він доповзе?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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