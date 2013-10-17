так
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 19:53
так
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:55
До чого народ довели...пролонгують під мізерний прОцент.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 20:19
Ну, а что?
Мало того, что банк бесплатно охраняет мои деньги, так еще и доплачивает мне за это 10,5%.
Даже в мирное время многие предприятия были бы счастливы, если бы их рентабельность была 10,% в год. А уж при каронавирусе и подавно.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 29 жов, 2020 20:23
Ну якщо стовпців немає тоді зрозумів.
Правда ще прОцент податків слід відняти.
Але ж і курс бентежить...куди він доповзе?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 29 жов, 2020 21:03
Re: А-Банк
Вы пошутили ...., не 10,5 , а 10,5*0,805.
Это меньше чем 10,5.
PS Для себя посадил новые столбы из серии ЗЫМОВЫЙ ЗАПАС с пополнением.
Хто зна . що там буде у грудн1 - "деревця повинн1 прижитися".
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Чет 29 жов, 2020 21:29
Неважно.
Ключевое слово - доплачивает!
А я сразу весь Фонд хочу посадить, поэтому и интересуюсь, как лучше: сразу переоформить вклад, или подождать 3 дня, чтобы получить 0,5% к ставке.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 29 жов, 2020 21:39
Re: А-Банк
я читал , читал, смотрел, смотрел .......
посмотрите еще раз условия - сейчас ЗЫМОВЫЙ ЗАПАС - некоторые действия не выполняются. Я для себя решил занести НОВЫЕ ДЕНЬГИ и получил 10+0,5
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Чет 29 жов, 2020 22:16
Re: А-Банк
на жаль мадам, це вже не 100% факт
приклад - Укрсиб, що вводить по факту негативну ставку на зберігання валюти (від певної суми звісно) на своїх рахунках
а дурне діло самі знаєте... дуууже заразне
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 29 жов, 2020 22:19
Запитання архіважливе...так чи Братки при пролонгації додають півпроцента?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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