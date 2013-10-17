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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1738173917401741>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:53

  lubopytnaya написав:Народ, подскажите, как в А-банке сейчас происходит автопролонгация?
Надо три дня ждать, чтобы вклад авто-пролонгировался?

так
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wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:55

  wolt450 написав:
  lubopytnaya написав:Народ, подскажите, как в А-банке сейчас происходит автопролонгация?
Надо три дня ждать, чтобы вклад авто-пролонгировался?

так

До чого народ довели...пролонгують під мізерний прОцент. :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:19

  Квесторе_поверніться написав:До чого народ довели...пролонгують під мізерний прОцент. :shock:

Ну, а что?
Мало того, что банк бесплатно охраняет мои деньги, так еще и доплачивает мне за это 10,5%.
Даже в мирное время многие предприятия были бы счастливы, если бы их рентабельность была 10,% в год. А уж при каронавирусе и подавно.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:23

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:До чого народ довели...пролонгують під мізерний прОцент. :shock:

Ну, а что?
Мало того, что банк бесплатно охраняет мои деньги, так еще и доплачивает мне за это 10,5%.
Даже в мирное время многие предприятия были бы счастливы, если бы их рентабельность была 10,% в год. А уж при каронавирусе и подавно.

Ну якщо стовпців немає тоді зрозумів.
Правда ще прОцент податків слід відняти. :(
Але ж і курс бентежить...куди він доповзе?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:03

Re: А-Банк

  lubopytnaya написав:Мало того, что банк бесплатно охраняет мои деньги, так еще и доплачивает мне за это 10,5%.


Вы пошутили ...., не 10,5 , а 10,5*0,805.
Это меньше чем 10,5.
PS Для себя посадил новые столбы из серии ЗЫМОВЫЙ ЗАПАС с пополнением.
Хто зна . що там буде у грудн1 - "деревця повинн1 прижитися".
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:29

  Goodman написав:Вы пошутили ...., не 10,5 , а 10,5*0,805.
Это меньше чем 10,5.

Неважно.
Ключевое слово - доплачивает! :wink:

PS Для себя посадил новые столбы из серии ЗЫМОВЫЙ ЗАПАС с пополнением.
Хто зна . що там буде у грудн1 - "деревця повинн1 прижитися".

А я сразу весь Фонд хочу посадить, поэтому и интересуюсь, как лучше: сразу переоформить вклад, или подождать 3 дня, чтобы получить 0,5% к ставке.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:36

дык, 0.5 вроде к новым, а не переоформленным?
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:39

Re: А-Банк

  lubopytnaya написав:А я сразу весь Фонд хочу посадить, поэтому и интересуюсь, как лучше: сразу переоформить вклад, или подождать 3 дня, чтобы получить 0,5% к ставке.


я читал , читал, смотрел, смотрел .......
посмотрите еще раз условия - сейчас ЗЫМОВЫЙ ЗАПАС - некоторые действия не выполняются. Я для себя решил занести НОВЫЕ ДЕНЬГИ и получил 10+0,5
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:16

Re: А-Банк

  lubopytnaya написав:Ключевое слово - доплачивает!


на жаль мадам, це вже не 100% факт
приклад - Укрсиб, що вводить по факту негативну ставку на зберігання валюти (від певної суми звісно) на своїх рахунках

а дурне діло самі знаєте... дуууже заразне
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:19

  v57 написав:дык, 0.5 вроде к новым, а не переоформленным?

Запитання архіважливе...так чи Братки при пролонгації додають півпроцента?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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