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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1738173917401741

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:20

Re: А-Банк

  Goodman написав:Я для себя решил занести НОВЫЕ ДЕНЬГИ и получил 10+0,5

Від 10000 тільки півпрОцента додають?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:24

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:Я для себя решил занести НОВЫЕ ДЕНЬГИ и получил 10+0,5

Від 10000 тільки півпрОцента додають?
yes
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 07:59

  Квесторе_поверніться написав:
  v57 написав:дык, 0.5 вроде к новым, а не переоформленным?

Запитання архіважливе...так чи Братки при пролонгації додають півпроцента?

При автоматичній пролонгації депозитів ”Online” на суму від 150 000 грн терміном на 6, 12 та 15 місяців діє надбавка + 0,5% річних
lag1lag11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:01

  lag1lag11 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  v57 написав:дык, 0.5 вроде к новым, а не переоформленным?

Запитання архіважливе...так чи Братки при пролонгації додають півпроцента?

При автоматичній пролонгації депозитів ”Online” на суму від 150 000 грн терміном на 6, 12 та 15 місяців діє надбавка + 0,5% річних

Дякую за інфо.
Дізнався шо тут 15 місячні появились.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:07

  Квесторе_поверніться написав:Дізнався шо тут 15 місячні появились.

Так они без пополнения! :evil:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:21

Re: А-Банк

Ось чого ж братани не кладуть свої гроші, нажиті непосильною ж звичайно працею, у свій банк?
Григорій Суркіс, депутат ОПЗЖ тримає в готівці півмільярда гривень, ще у нього 10 преміальних автомобілів. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/shch ... 20898.html

Або в приват типу засунули, хоча і в своєму банку збирали під подібний %?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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