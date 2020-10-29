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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 22:20
Goodman написав:
Я для себя решил занести НОВЫЕ ДЕНЬГИ и получил 10+0,5
Від 10000 тільки півпрОцента додають?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 29 жов, 2020 22:24
Квесторе_поверніться написав: Goodman написав:
Я для себя решил занести НОВЫЕ ДЕНЬГИ и получил 10+0,5
Від 10000 тільки півпрОцента додають?
yes
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Goodman
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 07:59
Квесторе_поверніться написав: v57 написав:
дык, 0.5 вроде к новым, а не переоформленным?
Запитання архіважливе...так чи Братки при пролонгації додають півпроцента?
При автоматичній пролонгації депозитів ”Online” на суму від 150 000 грн терміном на 6, 12 та 15 місяців діє надбавка + 0,5% річних
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lag1lag11
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:01
lag1lag11 написав: Квесторе_поверніться написав: v57 написав:
дык, 0.5 вроде к новым, а не переоформленным?
Запитання архіважливе...так чи Братки при пролонгації додають півпроцента?
При автоматичній пролонгації депозитів ”Online” на суму від 150 000 грн терміном на 6, 12 та 15 місяців діє надбавка + 0,5% річних
Дякую за інфо.
Дізнався шо тут 15 місячні появились.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:07
Квесторе_поверніться написав:
Дізнався шо тут 15 місячні появились.
Так они без пополнения!
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Vorlon
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:21
Ось чого ж братани не кладуть свої гроші, нажиті непосильною ж звичайно працею, у свій банк?
Або в приват типу засунули, хоча і в своєму банку збирали під подібний %?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:57
Прийшов пуш
з 10.11.2020 Приватбанк вводить комісію (0.5% мінімум 5 грн) за поповнення карток А Банку в терміналах
Ми повернемо комісію 0.5% на Ваш рахунок кешбеку
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але ж банк бере 19.5% при "окешовці" кешбеку
що за фігня, гаспада
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greenozon
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:01
Ой+ написав:
Ось чого ж братани не кладуть свої гроші, нажиті непосильною ж звичайно працею, у свій банк?
Або в приват типу засунули, хоча і в своєму банку збирали під подібний %?
Для власників та топ-менджменту Фонд гарантує рівно 0.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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П'ят 30 жов, 2020 16:44
nickvp
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