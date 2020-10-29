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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1739174017411742

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:37

  flysoulfly написав:Коллеги,
а в котором часу становятся известны категории кэшбэка на следующий месяц?

в приложении в 00-01 1 числа месяца, а завтра ещё 31 число
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:47

Re: А-Банк

  greenozon написав:але ж банк бере 19.5% при "окешовці" кешбеку
що за фігня, гаспада


ну так Айбокси е - там простише поповнювати
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:00

Re: А-Банк

  klug написав:Для власників та топ-менджменту Фонд гарантує рівно 0.


Якщо мова іде про 350 млн. доларів гарантії фонду на 200 тис. грн. якось не переконливі. Та і висмикнути свої гроші з свого банку простіше у випадку шухеру. Тим більше, якщо ведеш бізнес, то якби маєш бути хоча би показово впевненим в його процвітанні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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