в приложении в 00-01 1 числа месяца, а завтра ещё 31 число
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:37
в приложении в 00-01 1 числа месяца, а завтра ещё 31 число
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:47
Re: А-Банк
ну так Айбокси е - там простише поповнювати
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:00
Re: А-Банк
Якщо мова іде про 350 млн. доларів гарантії фонду на 200 тис. грн. якось не переконливі. Та і висмикнути свої гроші з свого банку простіше у випадку шухеру. Тим більше, якщо ведеш бізнес, то якби маєш бути хоча би показово впевненим в його процвітанні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:52
та вже звик до зелених ТСО, все на автоматі роблю
а тут треба переучуватись.
Висновок 1 - завершується контракт між АБ та ПБ на аренду зелених ТСО, відповідно любві більше не буде
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 31 жов, 2020 15:27
Вкладчик1234 в фб пусто
Кешбечные карты!
Додано: Нед 01 лис, 2020 00:17
Re: А-Банк
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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