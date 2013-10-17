RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1739174017411742

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:37

  flysoulfly написав:Коллеги,
а в котором часу становятся известны категории кэшбэка на следующий месяц?

в приложении в 00-01 1 числа месяца, а завтра ещё 31 число
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3058
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:47

Re: А-Банк

  greenozon написав:але ж банк бере 19.5% при "окешовці" кешбеку
що за фігня, гаспада


ну так Айбокси е - там простише поповнювати
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3757
З нами з: 23.11.14
Подякував: 652 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:00

Re: А-Банк

  klug написав:Для власників та топ-менджменту Фонд гарантує рівно 0.


Якщо мова іде про 350 млн. доларів гарантії фонду на 200 тис. грн. якось не переконливі. Та і висмикнути свої гроші з свого банку простіше у випадку шухеру. Тим більше, якщо ведеш бізнес, то якби маєш бути хоча би показово впевненим в його процвітанні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3796
З нами з: 19.04.12
Подякував: 53 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:52

  Goodman написав:
  greenozon написав:але ж банк бере 19.5% при "окешовці" кешбеку
що за фігня, гаспада


ну так Айбокси е - там простише поповнювати


та вже звик до зелених ТСО, все на автоматі роблю :)
а тут треба переучуватись.


Висновок 1 - завершується контракт між АБ та ПБ на аренду зелених ТСО, відповідно любві більше не буде
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9983
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 15:10

Есть инсайд по категориям?
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13068
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7304 раз.
Подякували: 3447 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 15:27

Вкладчик1234 в фб пусто
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2380
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:17

Re: А-Банк

Зображення
Зображення
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4974
З нами з: 18.08.14
Подякував: 218 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 08:50

Коллеги, у тут лимиты на партнерский и банковский КБ отдельные или 500 на все?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4587
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 10:03

guntherhouse777

Лимит общий. На все - 500 грн. грязными
riwalir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 711
З нами з: 28.04.08
Подякував: 80 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 10:10

  riwalir написав:guntherhouse777

Лимит общий. На все - 500 грн. грязными

Эхх)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4587
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1739174017411742
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: la9 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1881, 1882, 1883
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
18820 2641198
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 лис, 2020 10:19
ingtrans
ОКСІ БАНК 1 ... 82, 83, 84
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
836 118273
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 лис, 2020 09:57
Adast
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4398, 4399, 4400
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
43993 5328623
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 лис, 2020 08:26
Яша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18821)
01.11.2020 10:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.