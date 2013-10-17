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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:37
flysoulfly написав:
Коллеги,
а в котором часу становятся известны категории кэшбэка на следующий месяц?
в приложении в 00-01 1 числа месяца, а завтра ещё 31 число
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:47
greenozon написав:
але ж банк бере 19.5% при "окешовці" кешбеку
що за фігня, гаспада
ну так Айбокси е - там простише поповнювати
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:00
klug написав:
Для власників та топ-менджменту Фонд гарантує рівно 0.
Якщо мова іде про 350 млн. доларів гарантії фонду на 200 тис. грн. якось не переконливі. Та і висмикнути свої гроші з свого банку простіше у випадку шухеру. Тим більше, якщо ведеш бізнес, то якби маєш бути хоча би показово впевненим в його процвітанні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:52
Goodman написав: greenozon написав:
але ж банк бере 19.5% при "окешовці" кешбеку
що за фігня, гаспада
ну так Айбокси е - там простише поповнювати
та вже звик до зелених ТСО, все на автоматі роблю
а тут треба переучуватись.
Висновок 1 - завершується контракт між АБ та ПБ на аренду зелених ТСО, відповідно любві більше не буде
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greenozon
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Додано: Суб 31 жов, 2020 15:10
Есть инсайд по категориям?
За Виталия Наливкина!
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 31 жов, 2020 15:27
Вкладчик1234 в фб пусто
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Додано: Нед 01 лис, 2020 00:17
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 08:50
Коллеги, у тут лимиты на партнерский и банковский КБ отдельные или 500 на все?
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guntherhouse777
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Додано: Нед 01 лис, 2020 10:03
guntherhouse777
Лимит общий. На все - 500 грн. грязными
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riwalir
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Додано: Нед 01 лис, 2020 10:10
riwalir написав:guntherhouse777
Лимит общий. На все - 500 грн. грязными
Эхх)
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guntherhouse777
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