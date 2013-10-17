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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:34
Решил открыть карту. После загрузки фото и заполнения анкеты выбрал виртуальную карту, сделал селфи, поставил подпись. В итоге отказ, нужно забирать только физическую карту. Бывало у кого-то такое? И на счет кредитного лимита - потом в приложении его можно убрать? Т.к. предложили без права выбора.
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lloydbanksua
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Додано: Нед 01 лис, 2020 11:41
lloydbanksua написав:
Решил открыть карту. После загрузки фото и заполнения анкеты выбрал виртуальную карту, сделал селфи, поставил подпись. В итоге отказ, нужно забирать только физическую карту. Бывало у кого-то такое? И на счет кредитного лимита - потом в приложении его можно убрать? Т.к. предложили без права выбора.
Я виртуалку оформил.
Кредлимит уменьшил до 5К уже после оформления, есть такая фича в апликухе. До 0 его не решился выключить, т.к. когда-то мне не влючали КБ без кредлимита (на старой Голде)
... делайте хоть что-нибудь!
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