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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:34
Решил открыть карту. После загрузки фото и заполнения анкеты выбрал виртуальную карту, сделал селфи, поставил подпись. В итоге отказ, нужно забирать только физическую карту. Бывало у кого-то такое? И на счет кредитного лимита - потом в приложении его можно убрать? Т.к. предложили без права выбора.
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:41
Я виртуалку оформил.
Кредлимит уменьшил до 5К уже после оформления, есть такая фича в апликухе. До 0 его не решился выключить, т.к. когда-то мне не влючали КБ без кредлимита (на старой Голде)
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:54
Пошел в комфи (по совету горячей линии) и оформил там карту. Кешбек получил. Лимит в итоге 0 сразу.
Додано: Нед 01 лис, 2020 14:48
Re: А-Банк
lloydbanksua, в УБКИ смотрели по себе кредитную историю (раз в год предлагают посмотреть бесплатно)?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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