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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1740174117421743

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:34

Решил открыть карту. После загрузки фото и заполнения анкеты выбрал виртуальную карту, сделал селфи, поставил подпись. В итоге отказ, нужно забирать только физическую карту. Бывало у кого-то такое? И на счет кредитного лимита - потом в приложении его можно убрать? Т.к. предложили без права выбора.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:41

  lloydbanksua написав:Решил открыть карту. После загрузки фото и заполнения анкеты выбрал виртуальную карту, сделал селфи, поставил подпись. В итоге отказ, нужно забирать только физическую карту. Бывало у кого-то такое? И на счет кредитного лимита - потом в приложении его можно убрать? Т.к. предложили без права выбора.

Я виртуалку оформил.
Кредлимит уменьшил до 5К уже после оформления, есть такая фича в апликухе. До 0 его не решился выключить, т.к. когда-то мне не влючали КБ без кредлимита (на старой Голде)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:54

  clientage написав: Я виртуалку оформил. Кредлимит уменьшил до 5К уже после оформления, есть такая фича в апликухе. До 0 его не решился выключить, т.к. когда-то мне не влючали КБ без кредлимита (на старой Голде)

Пошел в комфи (по совету горячей линии) и оформил там карту. Кешбек получил. Лимит в итоге 0 сразу.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:48

Re: А-Банк

lloydbanksua, в УБКИ смотрели по себе кредитную историю (раз в год предлагают посмотреть бесплатно)?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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