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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1740174117421743

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:34

Решил открыть карту. После загрузки фото и заполнения анкеты выбрал виртуальную карту, сделал селфи, поставил подпись. В итоге отказ, нужно забирать только физическую карту. Бывало у кого-то такое? И на счет кредитного лимита - потом в приложении его можно убрать? Т.к. предложили без права выбора.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:41

  lloydbanksua написав:Решил открыть карту. После загрузки фото и заполнения анкеты выбрал виртуальную карту, сделал селфи, поставил подпись. В итоге отказ, нужно забирать только физическую карту. Бывало у кого-то такое? И на счет кредитного лимита - потом в приложении его можно убрать? Т.к. предложили без права выбора.

Я виртуалку оформил.
Кредлимит уменьшил до 5К уже после оформления, есть такая фича в апликухе. До 0 его не решился выключить, т.к. когда-то мне не влючали КБ без кредлимита (на старой Голде)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:54

  clientage написав: Я виртуалку оформил. Кредлимит уменьшил до 5К уже после оформления, есть такая фича в апликухе. До 0 его не решился выключить, т.к. когда-то мне не влючали КБ без кредлимита (на старой Голде)

Пошел в комфи (по совету горячей линии) и оформил там карту. Кешбек получил. Лимит в итоге 0 сразу.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:48

Re: А-Банк

lloydbanksua, в УБКИ смотрели по себе кредитную историю (раз в год предлагают посмотреть бесплатно)?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:16

MASolomko Та дело не в этом - то менеджера я сразу попросил поставить 0. Когда оформлял в приложении - сначала дали 5 тыс., потом при перефотографировании документов - предложили уже 20))
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:14

Re: А-Банк

  guntherhouse777 написав:Коллеги, у тут лимиты на партнерский и банковский КБ отдельные или 500 на все?

Как уже выше ответитли, к сожалению, 500 - это общий, я звонил на горячку, уточнял. Но тут ещё есть нюанс- все 500 выгребать не стоит, а то запишут в злостные свинорылы и будет 1% даже за свои, на очень и очень долго (3я месяцами, как в моне, не отделаться), возможно на всегда.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:38

  Amid написав:все 500 выгребать не стоит, а то запишут в злостные свинорылы и будет 1% даже за свои, на очень и очень долго (3я месяцами, как в моне, не отделаться), возможно на всегда.

Та ладно.
Когда есть кошерные категории - 500 и выгребаю.
Что-то не припомню плачей о геноциде свиней
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:47

mustbe были плачи, двое точно пострадали
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:48

Re: А-Банк

  mustbe написав:Когда есть кошерные категории - 500 и выгребаю.
Что-то не припомню плачей о геноциде свиней


в ПУМБе порубали парус, свинорылил ---- каюсь, каюсь...... каюсь
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:51

Re: А-Банк

  mustbe написав:Что-то не припомню плачей о геноциде свиней
Иногда включают "1% на всьо" на пару тройку месяцев. Я раз попался. Но в принципе карта лично у меня глубоко полочная - достаю реже чем раз в 4-5 месяцев - так что не проблема и обождать.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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