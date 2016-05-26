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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:34
Решил открыть карту. После загрузки фото и заполнения анкеты выбрал виртуальную карту, сделал селфи, поставил подпись. В итоге отказ, нужно забирать только физическую карту. Бывало у кого-то такое? И на счет кредитного лимита - потом в приложении его можно убрать? Т.к. предложили без права выбора.
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lloydbanksua
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Додано: Нед 01 лис, 2020 11:41
lloydbanksua написав:
Решил открыть карту. После загрузки фото и заполнения анкеты выбрал виртуальную карту, сделал селфи, поставил подпись. В итоге отказ, нужно забирать только физическую карту. Бывало у кого-то такое? И на счет кредитного лимита - потом в приложении его можно убрать? Т.к. предложили без права выбора.
Я виртуалку оформил.
Кредлимит уменьшил до 5К уже после оформления, есть такая фича в апликухе. До 0 его не решился выключить, т.к. когда-то мне не влючали КБ без кредлимита (на старой Голде)
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:54
clientage написав:
Я виртуалку оформил. Кредлимит уменьшил до 5К уже после оформления, есть такая фича в апликухе. До 0 его не решился выключить, т.к. когда-то мне не влючали КБ без кредлимита (на старой Голде)
Пошел в комфи (по совету горячей линии) и оформил там карту. Кешбек получил. Лимит в итоге 0 сразу.
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lloydbanksua
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Додано: Нед 01 лис, 2020 14:48
lloydbanksua, в УБКИ смотрели по себе кредитную историю (раз в год предлагают посмотреть бесплатно)?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Нед 01 лис, 2020 15:16
MASolomko Та дело не в этом - то менеджера я сразу попросил поставить 0. Когда оформлял в приложении - сначала дали 5 тыс., потом при перефотографировании документов - предложили уже 20))
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lloydbanksua
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Додано: Нед 01 лис, 2020 16:14
guntherhouse777 написав:
Коллеги, у тут лимиты на партнерский и банковский КБ отдельные или 500 на все?
Как уже выше ответитли, к сожалению, 500 - это общий, я звонил на горячку, уточнял. Но тут ещё есть нюанс- все 500 выгребать не стоит, а то запишут в злостные свинорылы и будет 1% даже за свои, на очень и очень долго (3я месяцами, как в моне, не отделаться), возможно на всегда.
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Amid
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Додано: Нед 01 лис, 2020 17:38
Amid написав:
все 500 выгребать не стоит, а то запишут в злостные свинорылы и будет 1% даже за свои, на очень и очень долго (3я месяцами, как в моне, не отделаться), возможно на всегда.
Та ладно.
Когда есть кошерные категории - 500 и выгребаю.
Что-то не припомню плачей о геноциде свиней
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mustbe
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Додано: Нед 01 лис, 2020 17:47
mustbe были плачи, двое точно пострадали
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Нед 01 лис, 2020 17:48
mustbe написав:
Когда есть кошерные категории - 500 и выгребаю.
Что-то не припомню плачей о геноциде свиней
в ПУМБе порубали парус, свинорылил ---- каюсь, каюсь...... каюсь
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Нед 01 лис, 2020 17:51
mustbe написав:
Что-то не припомню плачей о геноциде свиней
Иногда включают "1% на всьо" на пару тройку месяцев. Я раз попался. Но в принципе карта лично у меня глубоко полочная - достаю реже чем раз в 4-5 месяцев - так что не проблема и обождать.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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