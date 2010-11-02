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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1741174217431744

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:00

  lloydbanksua написав:
  clientage написав: Я виртуалку оформил. Кредлимит уменьшил до 5К уже после оформления, есть такая фича в апликухе. До 0 его не решился выключить, т.к. когда-то мне не влючали КБ без кредлимита (на старой Голде)

Пошел в комфи (по совету горячей линии) и оформил там карту. Кешбек получил. Лимит в итоге 0 сразу.


так а отделении оформляют? или посылают в Комфи, в Интернет и т.п.?

морально не готов слать сканы (, хз где они потом окажутся
cohan
 
Повідомлень: 392
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  #<1 ... 1741174217431744
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