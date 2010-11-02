lloydbanksua написав:
Пошел в комфи (по совету горячей линии) и оформил там карту. Кешбек получил. Лимит в итоге 0 сразу.
так а отделении оформляют? или посылают в Комфи, в Интернет и т.п.?
морально не готов слать сканы (, хз где они потом окажутся
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:00
так а отделении оформляют? или посылают в Комфи, в Интернет и т.п.?
морально не готов слать сканы (, хз где они потом окажутся
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