lloydbanksua написав:
Пошел в комфи (по совету горячей линии) и оформил там карту. Кешбек получил. Лимит в итоге 0 сразу.
так а отделении оформляют? или посылают в Комфи, в Интернет и т.п.?
морально не готов слать сканы (, хз где они потом окажутся
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:00
так а отделении оформляют? или посылают в Комфи, в Интернет и т.п.?
морально не готов слать сканы (, хз где они потом окажутся
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:54
У відділенні оформлюють і одразу дають пластик. Чому Ви думаєте, що копія/скан у відділенні більш захищені ніж те, що Ви відішлете у застосунку? З огляду на роботу їх продуктів, я б припустив, що там усюди одна суцільна прогалина у безпеці. Забули, що це брат Прихвата, де Ваші скани вільно доступні усім співробітникам?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:59
Re: А-Банк
Аналогично.
Только в прошлом месяце использовал.
Искал конкретный ноут, хотлайн выдал в Фокстроте наименьшую цену (что вообще удивительно). "5%-налог" тут на 60 дней лучше "5%" за свои в Укрсибе
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