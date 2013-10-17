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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1741174217431744

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:00

  lloydbanksua написав:
  clientage написав: Я виртуалку оформил. Кредлимит уменьшил до 5К уже после оформления, есть такая фича в апликухе. До 0 его не решился выключить, т.к. когда-то мне не влючали КБ без кредлимита (на старой Голде)

Пошел в комфи (по совету горячей линии) и оформил там карту. Кешбек получил. Лимит в итоге 0 сразу.


так а отделении оформляют? или посылают в Комфи, в Интернет и т.п.?

морально не готов слать сканы (, хз где они потом окажутся
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:54

  cohan написав:так а отделении оформляют? или посылают в Комфи, в Интернет и т.п.?

морально не готов слать сканы (, хз где они потом окажутся

У відділенні оформлюють і одразу дають пластик. Чому Ви думаєте, що копія/скан у відділенні більш захищені ніж те, що Ви відішлете у застосунку? З огляду на роботу їх продуктів, я б припустив, що там усюди одна суцільна прогалина у безпеці. Забули, що це брат Прихвата, де Ваші скани вільно доступні усім співробітникам?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:59

Re: А-Банк

  Flamingo написав:лично у меня глубоко полочная - достаю реже чем раз в 4-5 месяце

Аналогично.
Только в прошлом месяце использовал.
Искал конкретный ноут, хотлайн выдал в Фокстроте наименьшую цену (что вообще удивительно). "5%-налог" тут на 60 дней лучше "5%" за свои в Укрсибе
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:18

cohan причем в отделении относительно быстро все делают, ну и +50 грн кешбека получить ессна
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 00:06

  klug написав:Чому Ви думаєте, що копія/скан у відділенні більш захищені ніж те, що Ви відішлете у застосунку? З огляду на роботу їх продуктів, я б припустив, що там усюди одна суцільна прогалина у безпеці. Забули, що це брат Прихвата, де Ваші скани вільно доступні усім співробітникам?

В отделении копия обычно заверяется, и помимо стандартного "згідно з оригіналом, Имярек, дата, подпись" всегда можно и нужно добавить "Надано для <название лавки>" и заверять скан не на полях, а аккуратно по содержимому - задевая, но не закрывая его ключевые моменты. Часто морщатся, но все-равно принимают, в крайнем случае - всегда можно обсудить и перезаверить так чтобы это было приемлимо для обеих сторон.
Естественно это не гарантия от утечек, но ради одного "неудобно заверенного" скана из сотен/тысяч мошенники специально возиться в фотошопе не будут.

С фото документов отправляемых через приложение - наложение вотермарков требует дополнительного времени, софта, принтера/сканера, что для большинства скорее вообще недоступно. И целом намного трудозатратнее и сложнее, чем "правильное" заверение скана непосредственно в банке.
candle645
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