Додано: Пон 02 лис, 2020 00:06

klug написав: Чому Ви думаєте, що копія/скан у відділенні більш захищені ніж те, що Ви відішлете у застосунку? З огляду на роботу їх продуктів, я б припустив, що там усюди одна суцільна прогалина у безпеці. Забули, що це брат Прихвата, де Ваші скани вільно доступні усім співробітникам? Чому Ви думаєте, що копія/скан у відділенні більш захищені ніж те, що Ви відішлете у застосунку? З огляду на роботу їх продуктів, я б припустив, що там усюди одна суцільна прогалина у безпеці. Забули, що це брат Прихвата, де Ваші скани вільно доступні усім співробітникам?

В отделении копия обычно заверяется, и помимо стандартного "згідно з оригіналом, Имярек, дата, подпись" всегда можно и нужно добавить "Надано для <название лавки>" и заверять скан не на полях, а аккуратно по содержимому - задевая, но не закрывая его ключевые моменты. Часто морщатся, но все-равно принимают, в крайнем случае - всегда можно обсудить и перезаверить так чтобы это было приемлимо для обеих сторон.Естественно это не гарантия от утечек, но ради одного "неудобно заверенного" скана из сотен/тысяч мошенники специально возиться в фотошопе не будут.С фото документов отправляемых через приложение - наложение вотермарков требует дополнительного времени, софта, принтера/сканера, что для большинства скорее вообще недоступно. И целом намного трудозатратнее и сложнее, чем "правильное" заверение скана непосредственно в банке.