lloydbanksua написав:
Пошел в комфи (по совету горячей линии) и оформил там карту. Кешбек получил. Лимит в итоге 0 сразу.
так а отделении оформляют? или посылают в Комфи, в Интернет и т.п.?
морально не готов слать сканы (, хз где они потом окажутся
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Додано: Нед 01 лис, 2020 19:00
так а отделении оформляют? или посылают в Комфи, в Интернет и т.п.?
морально не готов слать сканы (, хз где они потом окажутся
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:54
У відділенні оформлюють і одразу дають пластик. Чому Ви думаєте, що копія/скан у відділенні більш захищені ніж те, що Ви відішлете у застосунку? З огляду на роботу їх продуктів, я б припустив, що там усюди одна суцільна прогалина у безпеці. Забули, що це брат Прихвата, де Ваші скани вільно доступні усім співробітникам?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:59
Re: А-Банк
Аналогично.
Только в прошлом месяце использовал.
Искал конкретный ноут, хотлайн выдал в Фокстроте наименьшую цену (что вообще удивительно). "5%-налог" тут на 60 дней лучше "5%" за свои в Укрсибе
Додано: Нед 01 лис, 2020 23:18
cohan причем в отделении относительно быстро все делают, ну и +50 грн кешбека получить ессна
Кешбечные карты!
Додано: Пон 02 лис, 2020 00:06
В отделении копия обычно заверяется, и помимо стандартного "згідно з оригіналом, Имярек, дата, подпись" всегда можно и нужно добавить "Надано для <название лавки>" и заверять скан не на полях, а аккуратно по содержимому - задевая, но не закрывая его ключевые моменты. Часто морщатся, но все-равно принимают, в крайнем случае - всегда можно обсудить и перезаверить так чтобы это было приемлимо для обеих сторон.
Естественно это не гарантия от утечек, но ради одного "неудобно заверенного" скана из сотен/тысяч мошенники специально возиться в фотошопе не будут.
С фото документов отправляемых через приложение - наложение вотермарков требует дополнительного времени, софта, принтера/сканера, что для большинства скорее вообще недоступно. И целом намного трудозатратнее и сложнее, чем "правильное" заверение скана непосредственно в банке.
Додано: Пон 02 лис, 2020 00:47
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При автоматичній пролонгації депозитів ”Online” на суму від 150 000 грн терміном на 6, 12 та 15 місяців діє надбавка + 0,5% річних
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 02 лис, 2020 01:01
А что такое "НОВЫЕ ДЕНЬГИ"?
Если депозит закончился по сроку и упал на КДВ, то это старые деньги?
Но ведь их можно снять с карты и отнести в другое отделение А-банка.
Это же ведь будут новые деньги?
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 02 лис, 2020 05:59
lubopytnaya Не могу проверить Ваши эмоции. Я не стал ждать, пока начнет падать тело депозита на карту , а просто следовал указаниям системы. Депозиты лежат. заношу НОВЫЕ ДЕНЬГИ , открываю НОВЫЕ депозиты и при открытии система добавляет +0,5.
Понятие НОВЫЕ ДЕНЬГИ давно кочует по БС ( было в ощАДе - мийдепозит+ с драконовскими умовами) . Возможно .... понятие НОВЫе ДЕНЬГИ в А-Банке для красного словца , но маемо те, що маемо.
PS Пусть Вам повезет!
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 02 лис, 2020 06:40
В фокстроті часто крутять цінами і можна попасти на момент, коли вони Вас влаштують. Плюс він має свою скромну програму лояльності і через кешбечні сервіси проходить, які деколи можуть ще декілька % докинути знижки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 02 лис, 2020 07:53
Вчера же выходной был, поэтому и пошел в комфи. А так можно просто в отделение прийти и оформить без отправки сканов. Но как уже вам ответили выше, нет никакой гарантии и в этом случае. "Волков бояться - в лес не ходить"
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