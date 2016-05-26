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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:42

Re: А-Банк

  Ой+ написав:лояльності і через кешбечні сервіси проходить, які деколи можуть ще декілька % докинути знижк

Так все и было.
Фокстрот бахнул 400, grivasi добавили 2% и братки 500 подкинули.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:57

Re: А-Банк

Коллеги, кто сталкивался с подобным: если окончание депозита в пятницу, получить тело и проценты в пятницу не удастся?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:03

  ruvex написав:Коллеги, кто сталкивался с подобным: если окончание депозита в пятницу, получить тело и проценты в пятницу не удастся?

В суботу.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:04

Якщо дата закінчення в п'ятницю,то отримаєте тіло та відсотки в суботу,це в тому випадку,якщо оформлювали онлайн.Якщо каса-понеділок.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:19

  Квесторе_поверніться написав:
  ruvex написав:Коллеги, кто сталкивался с подобным: если окончание депозита в пятницу, получить тело и проценты в пятницу не удастся?

В суботу.

А если пополнить в субботу другой депо, % тоже только с понедельника?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:21

Re: А-Банк

  ruvex написав:А если пополнить в субботу другой депо, % тоже только с понедельника?

Не тестив...але думаю з неділі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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