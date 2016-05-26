Так все и было.
Фокстрот бахнул 400, grivasi добавили 2% и братки 500 подкинули.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 09:42
Re: А-Банк
Так все и было.
Фокстрот бахнул 400, grivasi добавили 2% и братки 500 подкинули.
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:57
Re: А-Банк
Коллеги, кто сталкивался с подобным: если окончание депозита в пятницу, получить тело и проценты в пятницу не удастся?
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Додано: Пон 02 лис, 2020 23:03
В суботу.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 23:04
Якщо дата закінчення в п'ятницю,то отримаєте тіло та відсотки в суботу,це в тому випадку,якщо оформлювали онлайн.Якщо каса-понеділок.
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:19
А если пополнить в субботу другой депо, % тоже только с понедельника?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:21
Re: А-Банк
Не тестив...але думаю з неділі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 лис, 2020 00:51
АБанка сама лояльна
а-ля ПБ по регламенту по роботі із депошками
+50грн !
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